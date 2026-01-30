Francia se encamina a la adopción definitiva de sus presupuestos el lunes

afp_tickers

2 minutos

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este viernes la adopción definitiva por decreto de los presupuestos del Estado para 2026, que entrarán en vigor si su gobierno sobrevive a las mociones de censura anunciadas para el lunes.

El largo trámite presupuestario es el último episodio de la crisis política que sacude Francia desde el adelanto electoral de 2024, que dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Lecornu llegó al poder en septiembre y para evitar la caída de su gobierno en el Parlamento, como le ocurrió a sus dos predecesores, prometió a la oposición socialista que sometería los presupuestos al voto del Parlamento.

Su estrategia logró la adopción de la primera parte, relativa a la financiación de la Seguridad Social, pero las discusiones se estancaron en la parte sobre la financiación del Estado, por lo que acabó cerrando la puerta al debate parlamentario.

Este viernes, este hombre de confianza del presidente, Emmanuel Macron, activó el procedimiento llamado del «artículo 49.3», que le permite la adopción de los presupuestos sin el voto del Parlamento, como ha hecho el gobierno desde 2022.

La única manera para los diputados de tumbarlos es presentar una moción de censura y adoptarla. El partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) ya presentó una, que «se examinará el lunes por la tarde», anunció su líder parlamentaria, Mathilde Panot.

«Es la última oportunidad que tienen los diputados de Los Republicanos [derecha] y los socialistas de castigar al gobierno», indicó por su parte el diputado ultraderechista, Sébastien Chenu, al anunciar una segunda moción de censura presentada por su partido.

La Asamblea Nacional debatió cuatro mociones de censura desde el pasado 23 de enero, en respuesta a la activación del 49.3 por Lecornu para votos parciales de los presupuestos. Todas decayeron, porque no contaron con el apoyo de LR ni de los socialistas, en la oposición.

El proyecto de presupuestos busca sanear las endeudadas cuentas públicas de la segunda economía de la UE y reducir el déficit público al 5% del PIB en 2026. Para evitar que los socialistas le censuren, el gobierno incluyó varias medidas sociales y otros reclamos.

La adopción definitiva de los presupuestos representa un balón de oxígeno para el gobierno, cuando Macron encara la recta final de su segundo mandato. La elección presidencial, a la que ya no puede optar, tendrá lugar en los primeros meses de 2027.

tjc/pc