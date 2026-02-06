Francia y España comparten sus medidas para la protección de los entornos digitales

2 minutos

París, 6 feb (EFE).- ​El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el titular de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, compartieron este viernes en París las medidas que están impulsando los dos países para la protección en los entornos digitales frente a los «abusos» de las grandes plataformas.

«Tanto España como Francia están comprometidos con medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales», afirmó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado.

España y Francia han lanzado medidas concretas para regular las plataformas digitales y limitar el acceso de los menores a las redes sociales, en el marco de una creciente preocupación europea por los riesgos asociados al entorno digital.

Con estas acciones, España y Francia se consolidan como los principales impulsores europeos de una regulación más estricta sobre las plataformas digitales, centrada en la protección de los menores y la responsabilidad de las empresas tecnológicas.

Las iniciativas han generado tensiones con los grandes operadores tecnológicos, como Elon Musk y Pável Dúrov, que han criticado las restricciones por considerarlas una amenaza a la libertad en internet.

Bruselas, por su parte, ha mostrado su apoyo a los gobiernos nacionales, aunque insiste en que las medidas deben respetar el marco comunitario de la Ley de Servicios Digitales.

Por otra parte, Bolaños y Darmanin aprovecharon la reunión de este viernes en París para intercambiar experiencias para una mejor protección de las víctimas de violencia de género y sobre la digitalización de la Justicia, por cuyo proceso de transformación en España se interesó especialmente Darmanin, según la nota.

«Hemos hablado de medidas de protección en entornos digitales, de digitalización de la Justicia y de protección de las víctimas de violencia de género», manifestó Bolaños en un mensaje en sus redes sociales, en el que avanzó que volverá a verse con Darmanin en marzo.

Además, la reunión bilateral permitió continuar reforzando la cooperación jurídica internacional en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, consolidando así las relaciones entre ambos países, concluyó el Ministerio de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes. EFE

cat/ngp/acm