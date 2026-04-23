Francia y Reino Unido firman un nuevo acuerdo para frenar el flujo migratorio por el Canal de la Mancha

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Francia y el Reino Unido firmaron este jueves un nuevo acuerdo para intentar impedir las travesías de migrantes en situación irregular por el Canal de la Mancha, aunque Londres condicionó parte de su financiación a la eficacia de las medidas.

Tras varios meses de arduas negociaciones, ambos países llegaron el miércoles por la noche a un pacto para prorrogar el tratado de Sandhurst durante los próximos tres años. El acuerdo bilateral firmado en 2018, que ya se había extendido en 2023, expiraba en 2026.

«Este acuerdo es sumamente importante» para «luchar contra las redes de inmigración ilegal» y «erradicar totalmente estas redes», declaró el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, que firmó el nuevo acuerdo con su par británica, Shabana Mahmood, en Loon-Plage, en el norte de Francia.

Por primera vez, la financiación de las autoridades británicas, que podrá ascender a 766 millones de euros (unos 897 millones de dólares) en tres años, incluye «una parte flexible» de 186 millones que estará condicionada a la eficacia de las medidas para impedir que los migrantes lleguen de manera irregular a su territorio.

Por lo tanto, solo estarán asegurados 580 millones de euros por parte de Londres. Sin embargo, esa sola cantidad ya representa un aumento, ya que Reino Unido había aportado 540 en el marco del plan anterior.

Si las nuevas medidas no aportan «resultados suficientes, sobre la base de una evaluación anual conjunta, la financiación se reorientará hacia nuevas acciones», precisó la hoja de ruta del pacto consultada por AFP.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) criticó el jueves esta nueva financiación «en función de los resultados», ya que este tipo de políticas «no impide que las personas busquen refugio en el Reino Unido», empujándolas a las redes de los «traficantes».

La asociación de ayuda a los migrantes Utopia 56 también lamentó en la red social X la continuación de esta política en la frontera franco-británica que «lleva años demostrando su ineficacia y su carácter peligroso» para quienes aspiran al exilio.

Según las cifras oficiales de las autoridades británicas, 41.472 personas llegaron de manera irregular a Reino Unido en pequeñas embarcaciones en 2025. Esta cifra es la segunda más alta desde el inicio de estas travesías en 2018.

Al menos 29 migrantes murieron en esas aguas en 2025, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales francesas y británicas.

Este nuevo acuerdo prevé duplicar las fuerzas de seguridad hasta unos 1.400 agentes para 2029.

La colaboración entre Reino Unido y Francia «ya ha permitido impedir decenas de miles de cruces», destacó el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

«Este acuerdo histórico nos permite ir más allá: reforzando la inteligencia, la vigilancia y la presencia sobre el terreno para proteger las fronteras británicas», añadió.

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