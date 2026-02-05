Francia y Siria reúnen a sus ministros en Damasco tras el acuerdo con los kurdos

Beirut, 5 feb (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, se reunió este jueves en Damasco con su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, en una visita motivada por el reciente logro de un acuerdo de integración entre el Gobierno local y los kurdosirios, mediado por París.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio Tishreen, ambos jefes de la diplomacia abordaron la situación en la región y analizaron formas de fortalecer la cooperación bilateral, al tiempo que destacaron la importancia de la «unidad» e «integridad territorial» en el país árabe, según un comunicado del Ministerio de Exteriores sirio.

Según fuentes de la diplomacia gala, la reunión se vio propiciada por el acuerdo que anunciaron el 30 de enero Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) para la integración de las áreas en mano de esta última en la estructura del Estado.

En este contexto, Al Shaibani habría asegurado que su Ejecutivo busca crear una colaboración «real» con la parte kurdosiria, así como con la coalición internacional de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), a la que se adhirió a finales de pasado año.

Por su parte, Barrot reafirmó ante su homólogo el compromiso de Francia con apoyar la transición siria y la reconstrucción de la nación tras casi 14 años de guerra, en línea con sus esfuerzos por reactivar la colaboración bilateral «en todos los campos» tras el cambio en el poder, de acuerdo con las fuentes.

París retomó sus relaciones con Siria tras el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024 y ha jugado un papel clave en las negociaciones realizadas desde entonces para lograr un entendimiento entre Damasco y los kurdosirios, llegando a acoger reuniones al respecto en su territorio.

El pasado viernes, tras tres semanas de enfrentamientos armados, las partes alcanzaron finalmente un pacto sólido, por el que las FSD pasarán a formar parte de las tropas gubernamentales sirias y las instituciones hasta ahora autónomas de sus regiones pasarán a integrarse en el sistema nacional. EFE

