Francia ya tiene presupuestos para en 2026 encarar la recta final del macronismo

1 minuto

París, 2 feb (EFE).- Francia tiene desde este lunes presupuestos para 2026 con los que encarar la recta final del segundo y último mandato presidencial de Emmanuel Macron, tras superar el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, dos mociones de censura presentadas por los grupos de izquierda, sin los socialistas, y por la extrema derecha de Marine Le Pen.

Una tras otra, como se esperaba, las dos mociones de censura al Gobierno por aprobar el proyecto de ley de presupuestos de 2026 sin voto parlamentario fueron rechazadas por la Asamblea Nacional.

La moción defendida por los grupos de La Francia Insumisa, Los Verdes y GDR (Comunistas y de Ultramar) obtuvo 260 votos, sin alcanzar los 289 necesarios para tumbar al Gobierno, mientras que la auspiciada por la ultraderechista Agrupación Nacional y sus socios solo cosechó 130 apoyos. EFE

