Frans Timmermans dimite como líder progresista tras perder las elecciones en Países Bajos

La Haya, 29 oct (EFE).- El político Frans Timmermans anunció este miércoles su dimisión como líder del bloque progresista de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, tras quedar en tercer lugar en las elecciones generales celebradas en Países Bajos y perder cinco escaños con respecto a los que tenía hasta ahora en el Parlamento neerlandés según los sondeos a pie de urna.

El exvicepresidente de la Comisión Europea, que había dejado su cargo en Bruselas en 2023 para volver a Países Bajos y liderar a los socialdemócratas, asumió la responsabilidad del resultado, que calificó de «decepcionante», después de que su alianza no lograra imponerse a la derecha radical de Geert Wilders (PVV) ni al partido liberal progresista D66, que lidera Rob Jetten.

«Estoy profundamente decepcionado, porque hemos luchado con todas nuestras fuerzas por un programa que ayudara a Países Bajos a avanzar de forma social», declaró Timmermans ante sus seguidores en Ámsterdam, antes de anunciar que cede el liderazgo a «una nueva generación».

El dirigente aseguró que abandona su cargo «con dolor en el corazón», pero convencido de que el movimiento que representa «seguirá luchando por un Países Bajos fuerte, solidario, sostenible y orientado al futuro».

«Está claro que, por la razón que sea, no he logrado persuadir a la gente. Así que ha llegado el momento de dar un paso atrás y ceder el liderazgo de nuestro movimiento a una nueva generación. Esta noche me despido como vuestro líder de partido, con dolor en el corazón, pero eso es lo que debe hacer quien ejerce el liderazgo cuando su dirección no produce el resultado esperado», señaló.

El bloque que lideraba nació en 2023 de la unión entre los ecologistas de GroenLinks y los socialdemócratas del Partido del Trabajo (PvdA), con el objetivo de presentar una candidatura única y fortalecer el voto progresista ante la fragmentación política del país.

La alianza, inédita en la política neerlandesa reciente, buscaba combinar la agenda climática verde con la tradición socialdemócrata de justicia económica y cohesión social.

Timmermans había centrado su campaña en la lucha contra el cambio climático y la defensa del Estado del bienestar, con la expectativa de unir a la izquierda frente al avance de la derecha radical.

Según el sondeo de Ipsos I&O, difundido al cierre de los colegios electorales, GroenLinks-PvdA habría obtenido 20 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés, lejos de los 27 de D66 y los 25 del PVV, que se disputan la victoria de las elecciones celebradas este miércoles en Países Bajos.

Incluso quedarían por debajo de los liberales de derechas del VVD, que se quedarían con 23 escaños, uno menos que ahora, a pesar de que las encuestas de las últimas semanas les auguraban una debacle electoral. EFE

