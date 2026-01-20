Frederiksen pide para Groenlandia presencia permanente de OTAN como en los países bálticos

Berlín, 20 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, planteó este martes que la solución para la seguridad de Groenlandia podría ser una presencia permanente de la OTAN al estilo de la que existe en los países bálticos y dijo que es esto lo que su Gobierno pidió la víspera a la alianza.

«Lo que hemos propuesto por la vía de la OTAN es una presencia más permanente en y en torno a Groenlandia», dijo en declaraciones recogidas por la agencia Ritzau, después de someterse a una sesión de control parlamentario en Copenhague.

La propuesta está inspirada por la labor de la alianza en la región del mar Báltico, donde están estacionadas de forma permanente tropas de la OTAN en Estonia, Letonia y Lituania y también se coopera en la vigilancia marítima a través de la misión denominada ‘Centinela Báltico’.

«Esto se puede trasladar a la región ártica», afirmó Frederiksen.

Este lunes, en medio de las tensiones por las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar Groenlandia, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la responsable de Exteriores de la isla ártica, Vivian Motzfeldt, propusieron al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una misión en torno a ese territorio autónomo de la Corona de Dinamarca.

Según comentó este martes Frederiksen, «hubo una respuesta positiva» a la apuesta por fortalecer la seguridad por la vía de la OTAN.

La primera ministra danesa también aludió a las maniobras militares ‘Resistencia Ártica’ que realizan las fuerzas armadas danesas en Groenlandia y a las que se han sumado algunos aliados europeos de la OTAN y recalcó que no se trata de una reacción contra EE.UU., con la que ha habido una «transparencia total», según aseguró.

Otros países enviaron militares en labores de reconocimiento para explorar las posibilidades de cooperación, pero Trump, que ha insistido en que necesita hacerse con Groenlandia por razones de seguridad, amenazó con aranceles el pasado sábado a las ocho naciones que mandaron integrantes de sus ejércitos a la isla.

Un arancel del 10 % a todos los productos entraría en vigor el próximo 1 de febrero, según advirtió el presidente estadounidense, y subiría al 25 % en junio, manteniéndose hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington. EFE

