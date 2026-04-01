Frenan en Brasil un proyecto para instalar una tirolina en el turístico Pao de Açucar

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Río de Janeiro, 31 mar (EFE).- La Justicia brasileña anuló este martes la licencia que autorizaba la instalación de una tirolina en el Pão de Açúcar y prohibió cualquier avance del proyecto que buscaba ofrecer una atracción adicional en uno de los mayores símbolos turísticos del país.

La decisión, dictada por el vigésimo juez federal de Río de Janeiro, concluyó que los actos administrativos por los que el Instituto do Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan) autorizó la obra presentaban «vicios insanables», como una motivación insuficiente y la ausencia de un debate público amplio.

El proyecto preveía la instalación de una tirolina de unos 755 metros entre los cerros de Pão de Açúcar y Morro da Urca, ambos integrados en un conjunto paisajístico reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

La atracción para los más aventureros sería tendida paralelamente al famoso teleférico que ya conecta ambos cerros y que es utilizado por los visitantes para acceder a la atracción turística.

Además de anular la licencia, la sentencia condenó a la concesionaria Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (CCAPA) y al Iphan al pago de una indemnización de 30 millones de reales (unos 5,8 millones de dólares) por los daños ya causados en el monumento para preparar la instalación de la tirolina.

El monto, según la sentencia, será destinado a fondos públicos orientados a la protección del patrimonio histórico.

El juez, en una decisión en que respondió a los recursos presentados por el Ministerio Público, subrayó el «valor inestimable» del Pão de Açúcar, no solo para Brasil sino también para la comunidad internacional, al justificar la sanción económica y la paralización del proyecto.

La decisión también impone medidas de reparación ambiental, ya que obliga a la empresa a presentar en un plazo de 60 días un plan de recuperación de la zona afectada, que incluya la retirada de estructuras provisionales.

El caso de la tirolina ha estado marcado por una prolongada disputa judicial desde 2023, con decisiones contradictorias en distintas instancias.

Las obras tan solo comenzaron en junio de 2025 cuando el Superior Tribunal de Justicia, de tercera instancia, finalmente la autorizó.

Tras el nuevo fallo, el proyecto vuelve a quedar bloqueado.

La concesionaria afirmó que evalúa posibles medidas legales para revertir la decisión judicial. EFE

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