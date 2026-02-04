FT: Naves espaciales rusas interceptaron satélites europeos, según funcionarios

Londres, 4 feb (EFE).- Dos vehículos espaciales rusos espías han interceptado las comunicaciones de al menos una docena de satélites clave en Europa, según estiman funcionarios de seguridad europeos, revela este miércoles el diario ‘Financial Times’ (FT).

Esta interceptación, según las autoridades europeas, podrían comprometer la información sensible que se transmite a través de los satélites y también le permitiría a Moscú manipular sus trayectorias o incluso estrellarlos, añade el periódico.

En los últimos tres años, los vehículos espaciales rusos han seguido de cerca con mayor intensidad a los satélites europeos, en momentos de tensión por la invasión rusa de Ucrania.

El FT afirma que durante años las autoridades espaciales militares y civiles occidentales han estado rastreando las actividades de Luch-1 y Luch-2, dos objetos rusos que han realizado repetidas maniobras sospechosas en órbita.

Estos vehículos han hecho aproximaciones peligrosas a algunos de los satélites geoestacionarios más importantes de Europa, que operan a gran altura sobre la Tierra y prestan servicio al continente, así como a amplias zonas de África y Oriente Medio.

Hay sospechas de que los dos satélites realizan operaciones de inteligencia de señales, dijo al FT el general Michael Traut, jefe del comando espacial del Ejército alemán.

Además, un alto funcionario de inteligencia europeo afirmó que los vehículos Luch estaban destinados, casi con toda seguridad, a posicionarse dentro del estrecho cono de datos transmitidos desde estaciones terrestres a los satélites.

El funcionario expresó su preocupación por el hecho de que la información sensible, en particular los datos de comando de los satélites europeos, no esté cifrada, ya que muchos se lanzaron hace años sin capacidades de cifrado.

Las maniobras espaciales se producen a medida que Rusia intensifica su «guerra híbrida» en Europa, incluyendo operaciones de sabotaje como el corte de cables submarinos de internet.

Los servicios de inteligencia y las fuerzas militares, dice el artículo del FT, están preocupados por la posibilidad de que el Kremlin extienda esta actividad al espacio. EFE

vg/jm/jlp