Fuerte oleaje impide normalizar hasta ahora el mercado de gas en Lima tras racionamiento

3 minutos

Lima, 16 mar (EFE).- El ministro de Energía y Minas de Perú, Angelo Alfaro, estimó que en dos a tres días se normalizará el mercado de combustibles en Lima y Callao, respecto a precios y abastecimiento, porque un fuerte oleaje ha impedido la descarga de GLP (gas licuado de petróleo) en el principal puerto del país, después de dos semanas con racionamiento de gas natural por la rotura del gasoducto del yacimiento de Camisea.

En declaraciones a periodistas, Alfaro dijo que «es cuestión de días que baje el oleaje, descargue (la planta) Zeta Gas y se va a descongestionar el transporte de GLP» en el país.

El ministro explicó que la planta de Zeta Gas no recibe GLP por el oleaje, en el puerto del Callao, que «no permite entrar el buque, que ya tendría que haber descargado».

En ese sentido, «todo el suministro de gas está siendo de (el puerto sureño de) Pisco, eso crea una congestión de vehículos que está dificultando» el abastecimiento en la capital peruana, indicó.

Sin embargo, recordó que se ha aplicado una habilitación de las fronteras para que ingresen cisternas de gas para que «vayan compensando el mercado en norte y sur» del territorio peruano.

Alfaro dijo además que la reanudación de la distribución de GNV (gas natural vehicular), tras un racionamiento de 14 días, va a contribuir a bajar la presión sobre la gasolina, dado que 350.000 vehículos ya circulan con GNV en el país.

Con respecto al alza del precio de los combustibles, el ministro estimó que «es cuestión de dos a tres días que se normalice el mercado», aunque admitió que van a quedar «un poquito al alza» por el impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

«Eso está empujando los precios a arriba, de un precio de 67-70 dólares por barril ha trepado a más de 100 dólares, eso repercute en el precio de los combustibles», afirmó Alfaro.

Por otro lado, la primera ministra, Denisse Miralles, declaró a la emisora RPP que «no es justo que se suba el precio (de los combustibles), cuando no hay una razón detrás».

«La guerra de Irán y Estados Unidos continúa, pero la semana pasada bajó el precio del petróleo y no tendría por qué trasladarse esto a los combustibles, pero, bueno, estamos siendo muy exhaustivos en eso para sancionar esas malas conductas», expresó la primera ministra.

En relación al incidente que produjo la fuga de gas en el yacimiento de Camisea, en el sur de la Amazonía peruana, Miralles indicó que ha pedido celeridad al organismo fiscalizar para conocer qué pasó en los ductos afectados y proceder con las sanciones que correspondan.

«Tenemos que generar la justicia suficiente para que esto pueda resarcirse del daño que se ha causado», manifestó la jefa del gabinete.

El Gobierno peruano anunció el viernes pasado que el abastecimiento de GNV había sido restablecido por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), después de un periodo de 14 días otorgado a la compañía para que controle la fuga y deflagración de gas, y cambie los ductos afectados en una zona de difícil acceso de la selva en la región sureña de Cusco.EFE

mmr/fgg/cpy