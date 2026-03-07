Fuerza aérea de Perú traslada ayuda humanitaria a distritos afectados por lluvias

2 minutos

Lima, 6 mar (EFE).- La Fuerza Aérea del Perú (FAP) trasladó este viernes más de 500 kilos de bienes de ayuda humanitaria al distrito de Ayna, en la surandina región de Ayacucho, a favor de la población afectada por las intensas lluvias y el desborde del río Sankirhuato, según informó el ministerio de Defensa.

Una aeronave Beechcraft King Air 360C de la Fuerza Aérea partió del Grupo Aéreo Nº 8 en el Callao, provincia vecina a Lima, con equipo médico, oxígeno, medicina, camillas, maletines de emergencia, carpas, entre otros bienes de atención primaria encargados por el ministerio de Salud.

El comandante del Escuadrón Aéreo N° 843 del Grupo Aéreo N° 8, mayor FAP Vehael Málaga, explicó que esta nave tiene funciones multirol, pues tiene una misión principal que es la de evacuaciones aeromédicas, pero también puede llevar carga.

El traslado de la ayuda humanitaria se sumó al despliegue de los helicópteros MI-17 y el Bell 212 al lugar, además de 52 efectivos de la Compañía de Intervención Rápida de la 2.ª Brigada de Infantería para realizar tareas de búsqueda, rescate y limpieza en el distrito afectado por una gran inundación.

El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial (COES) del ministerio de Defensa informó que, durante la madrugada de este viernes, se registró la activación de quebradas y el incremento del caudal del río Sankirhuato a consecuencia de las intensas lluvias, lo que ocasionó daños materiales en infraestructura de transporte y servicios básicos en diversas zonas del distrito de Ayna.

La municipalidad distrital de Ayna brindó apoyo con maquinaria pesada para el mantenimiento de la vía urbana afectada, mientras que las brigadas del Ejército y de la Policía Nacional continúan desplegadas en la zona realizando labores de rescate y apoyo a la población afectada. EFE

mmr/eav