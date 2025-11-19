Fuerza Armada de Venezuela se despliega para resguardar consulta sobre proyectos comunales

Caracas, 19 nov (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció este miércoles el despliegue de 30.178 efectivos militares y de órganos de seguridad ciudadana para resguardar y «garantizar el orden» durante la cuarta consulta popular de proyectos comunales, que se realizará el próximo domingo.

Durante una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, mayor general Dilio Rodríguez, informó que la FANB «apoyará» durante ese proceso al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre sus funciones, detalló, la FANB se encargará de la seguridad de los comicios, de los 1.354 centros de votación y también de la custodia y traslado del material electoral.

Asimismo, aseguró que la Fuerza Armada está «preparada para garantizar el orden interno» y «la defensa militar» en todo el territorio.

Rodríguez agregó que la movilización de efectivos forma parte de una «operación conjunta» que se desarrolla en tres fases: preelectoral, electoral y postelectoral.

Este despliegue dio inicio a la segunda fase, que, indicó, consta de cinco «eventos principales», como el traslado del material electoral, la llegada a los centros de votación, instalación de las mesas, el acto de votación y, finalmente, el repliegue.

VTV transmitió imágenes de militares movilizados en otros estados del país, entre ellos La Guaira (norte, cerca de Caracas), Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil) y Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

El pasado 20 de octubre, el presidente Nicolás Maduro anunció la cuarta consulta popular, en la que participarán ciudadanos de 5.336 comunidades para elegir proyectos que serán financiados por el Estado.

La tercera consulta se realizó el pasado 27 de julio, cuando fueron seleccionados 5.336 proyectos para los jóvenes del país. La primera votación de este tipo tuvo lugar el pasado 2 de febrero y el 27 de abril se celebró la segunda elección de proyectos populares.

El Gobierno de Venezuela prevé convocar a unas seis consultas durante este año.EFE

