Fuerzas de EE.UU. incautan otro petrolero en el Caribe

Washington, 15 ene (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Veronica en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

«A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe», escribió Noem en un mensaje en X acompañado con un video de la operación, realizada en coordinación con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia.

«Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe», agregó Noem.

Afirmó que la acción fue «impecable, de conformidad con el derecho internacional» e insistió en que «como ya se ha demostrado con varios abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto».

Este sería el sexto operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se produce horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

Un día antes, Trump habló por teléfono con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina en tras la captura y el traslado a Nueva York de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado día 3. Ambos líderes abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Como parte de la operación Lanza del Sur, EE.UU. ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde ha destruido sumariamente a embarcaciones supuestamente relacionados con el narcotráfico y matado a la mayoría de sus tripulantes.

La semana pasada, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Atlántico Norte al buque de bandera rusa Marinera, antes conocido como Bella 1 de bandera guyanesa, después de semanas de persecución.

Antes informó de la captura de los buques cisterna Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, estos dos últimos incautados en diciembre pasado.

Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país. EFE

