Fuerzas especiales del Ejército de Somalia matan a 15 yihadistas de Al Shabab

Nairobi, 4 ene (EFE).- Fuerzas especiales del Ejército de Somalia mataron a al menos 15 miembros del grupo yihadista Al Shabab en una operación en el sur del país en la que también fueron capturados ocho terroristas, confirmaron las autoridades este domingo.

La operación fue llevada a cabo la pasada noche por las fuerzas especiales somalíes Danab, entrenadas por Estados Unidos, en la zona de Jilib, considerada la capital del territorio controlado por el grupo yihadista en el país.

«La misión demostró la creciente capacidad operativa del Ejército nacional somalí, en particular el uso efectivo de la movilidad aérea para ampliar el alcance operacional y enfrentar al enemigo en cualquier momento y en cualquier lugar», señaló en un breve comunicado el Ministerio somalí de Defensa.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

