Fuerzas sirias comienzan a desplegarse en ciudad controlada por kurdos ante nuevo acuerdo

El Cairo, 18 ene (EFE).- Las fuerzas sirias comenzaron este domingo a desplegarse en la ciudad de Al Raqa, en el norte de Siria, tras la firma de un acuerdo de alto el fuego con la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que antes controlaba esta urbe, informaron fuentes oficiales.

«Unidades del Ministerio del Interior han comenzado a entrar en la ciudad de Al Raqa, preparándose para un despliegue sistemático en sus barrios como parte de un plan integral para establecer la seguridad y la estabilidad, y proteger a los ciudadanos y sus bienes públicos y privados», indicó la agencia oficial siria, SANA.

Esta medida se enmarca, según la agencia, «en los esfuerzos continuos del ministerio para controlar la situación de seguridad en diversas ciudades y regiones y garantizar un entorno seguro y estable para todos los ciudadanos».

Hasta ahora, las FSD no han reaccionado ante esta información.

Al Raqa estaba controlada por los kurdosirios desde que se la arrebataron en octubre de 2017 al grupo yihadista Estado Islámico (EI), con la ayuda de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, una cruenta ofensiva que provocó la destrucción de la ciudad.

Este despliegue forma parte del acuerdo firmado hoy entre el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y el líder de las FSD, Mazlum Abdi, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Se prevé, según Al Sharaa, una reunión mañana con Abdi en Damasco, después de que hoy no tuviera lugar por el «mal tiempo» en el país, de acuerdo con el presidente.

Entre los catorce puntos del pacto rubricado, además del alto el fuego, están la entrega de la administración de tres provincias del este de Siria (Al Raqa, Deir al Zur y Al Hasaka) -controladas por los kurdosirios- al Estado sirio, así como la integración «individual» de miembros de las FSD en el Ejército sirio.

Junto a la entrada en estas provincias, el Gobierno sirio controlará «todos los pasos fronterizos, los campos petrolíferos y de gas en la zona», lo cual «garantiza su protección por parte de las fuerzas regulares para asegurar el retorno de los recursos al Estado sirio», según el texto del acuerdo.

El Gobierno de Damasco y los kurdosirios ya firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria en manos de una administración liderada por kurdos, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace poco más de un año y que no cristalizó. EFE

