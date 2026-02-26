Fujimori pelea el primer lugar a López Aliaga en encuesta tras cambio presidencial en Perú

3 minutos

Lima, 26 feb (EFE).- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), escala levemente en intención de voto en detrimento del ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, tras la polémica causada por el nuevo cambio de gobierno en el país y la llegada a la Presidencia del izquierdista José María Balcázar, según una encuesta publicada este jueves.

El sondeo, realizado por la encuestadora Ipsos para el diario Perú 21, muestra un panorama similar al de anteriores encuestas, con casi la mitad de los peruanos indecisos o contrarios a apoyar ninguno de los 36 candidatos en liza, y con López Aliaga y Fujimori como los aspirantes con mayor intención de voto, con 10 % y 9 %, respectivamente.

Sin embargo, López Aliaga ha caído dos puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta de Ipsos realizada a mediados de febrero, mientras que Fujimori que ha subido dos puntos en el último mes y se encuentra en un empate técnico virtual con su contrincante.

Este cambio se da tras la polémica surgida en la derecha peruana por la destitución del congresista derechista José Jerí como presidente interino y el nombramiento del congresista izquierdista José María Balcázar como su reemplazo.

Mientras Renovación Popular, el partido de López Aliaga, era partidario de destituir a Jerí, el fujimorista Fuerza Popular respaldaba su continuidad, debido a que su cese abría la puerta a que la izquierda radical tomase el poder a pocos meses de las elecciones, según advertía Fujimori.

Para la votación del pleno del Congreso donde se elegiría al nuevo presidente interino, tanto los congresistas de López Aliaga como de Fujimori anunciaron que apoyarían la candidatura de la derechista María del Carmen Alva, pero finalmente acabó ganando Balcázar, con 64 votos, bastantes más de los que la izquierda pudiese conseguir por sí sola.

Así, Fujimori acusó a López Aliaga de haber causado esta situación, mientras que López Aliaga acusó a Fujimori de votar en secreto a Balcázar para hacerlo presidente y culpar de ello a Renovación Popular.

En tercer lugar de esta encuesta figura con 4 % el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación), seguido en cuarto lugar, también con 4 %, del derechista César Acuña (Alianza Para el Progreso), mientras que con 3 % están otros candidatos derechistas como el comediante Carlos Álvarez (País Para Todos), George Forsyth (Somos Perú) y José Williams (Avanza País).

El sondeo se realizó el 19 y 20 de febrero a 1.206 personas mayores de 18 años a nivel nacional, con un margen de error del 2,8 %. EFE

fgg/pbc/av