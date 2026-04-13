Fujimori y López Aliaga disputarán segunda vuelta en Perú, según conteo rápido de actas

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Lima, 13 abr (EFE).- La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, según el conteo rápido de las actas electorales ofrecido por la empresa privada Datum Internacional.

El conteo, difundido por la cadena local América Televisión, otorgó a Fujimori un 16,8 % de los votos y a López Aliaga el 12,9 %, poco más de un punto que el centrista Jorge Nieto, que recibió un 11,6%.

Al respecto, la jefa de Datum, Urpi Torrado, precisó que el conteo de las actas de votación, realizado con 1.500 actas, ya no es una encuesta sino que da cuenta de los votos reales y los resultados tienen un margen de error de 1 %. EFE

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