Fujimori y López Aliaga disputarán segunda vuelta en Perú, según conteo rápido de actas

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Lima, 13 abr (EFE).- La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, según el conteo rápido de las actas electorales ofrecido por la empresa privada Datum Internacional.

El conteo, difundido por la cadena local América Televisión, otorgó a Fujimori un 16,8 % de los votos y a López Aliaga el 12,9 %, poco más de un punto que el centrista Jorge Nieto, que recibió un 11,6%.

Al respecto, la jefa de Datum, Urpi Torrado, precisó que el conteo de las actas de votación, realizado con 1.500 actas, ya no es una encuesta sino que da cuenta de los votos reales y los resultados tienen un margen de error del 1 %.

Según el reporte, después de los tres primeros candidatos, siguieron el derechista Ricardo Belmont, con un 10,1 %; el izquierdista Roberto Sánchez, con el 9,4 %; el derechista Carlos Álvarez, con un 8,1 %; y el izquierdista Alfonso López Chau, con el 7,7 %.

Torrado dijo que, aunque los sondeos de las últimas horas mostraron «resultados y diferencias bien ajustadas», ya se puede «hablar de que hay un panorama mucho más claro».

El conteo rápido ratificó los resultados de las encuestas a pie de urna que señalaron que Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), era la candidata mejor posicionada para disputar una vez más la Presidencia de Perú.

A la espera de los resultados oficiales que deberá brindar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) esta será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

López Aliaga, por su parte, llegará a esta instancia como líder del partido ultraderechista Renovación Popular, con el que ocupó hasta octubre pasado la alcaldía de Lima, que dejó para postular a la jefatura de Estado.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación del sufragio. EFE

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