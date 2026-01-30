FundéuRAE: “la India”, mejor con artículo

Madrid, 30 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la forma “la India”, con el artículo en minúscula, es la preferible para aludir a este país asiático.

Sin embargo, es frecuente encontrar informaciones en las que aparece sin él: “La UE e India firman un enorme pacto comercial”, “Recomendaciones para viajar a India ante la amenaza del virus” o “La enfermedad por la que la OMS ha declarado la alerta en India”.

Aunque no es inapropiado utilizar este topónimo sin artículo, esta práctica, que puede tener su origen en el inglés, es minoritaria, por lo que se considera menos recomendable, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Es oportuno recordar que en este caso el artículo no forma parte del nombre propio (algo que sí sucede con otros, como “El Cairo”, por ejemplo), por lo que lo adecuado es que se escriba con minúscula: “la India” y no “La India”.

Por tanto, aunque los ejemplos del inicio son todos válidos, habría sido mejor escribir “La UE y la India firman un enorme pacto comercial”, “Recomendaciones para viajar a la India ante la amenaza del virus” y “La enfermedad por la que la OMS ha declarado la alerta en la India”.

Cabe indicar que el gentilicio para los habitantes de la India es “indio” y, aunque es también admisible la variante “indo”, no sucede lo mismo con “hindú”, que se refiere más propiamente a lo relativo al hinduismo o a los que profesan esta religión, según recoge la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por último, la grafía preferible de la capital de la India es “Nueva Deli”, y no “Nueva Delhi”.

