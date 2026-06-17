G7 intensifica lucha contra el narcotráfico fortaleciendo seguridad marítima y portuaria

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- Los líderes del G7 aprobaron este martes una declaración conjunta, respaldada también por Brasil y Corea del Sur, para intensificar la lucha contra el narcotráfico, con especial énfasis en el fortalecimiento de la seguridad marítima y portuaria, considerada una de las principales vías utilizadas por las organizaciones criminales.

«Reconocemos que el transporte marítimo es la principal vía del tráfico mundial de drogas y de precursores químicos. Sobre la base de los avances logrados durante la presidencia canadiense, nos comprometemos a reforzar nuestros esfuerzos para intensificar la cooperación marítima con el fin de interceptar un mayor número de cargamentos ilícitos y fortalecer la resiliencia de los puertos marítimos y de las cadenas globales de suministro frente al tráfico de drogas y precursores químicos», afirma la declaración.

Como medida central, el G7 anunció la creación de una Red G7+ de Puertos para Combatir el Narcotráfico, una iniciativa que buscará fortalecer la coordinación entre los principales puertos marítimos de los países miembros y sus socios.

«Esta iniciativa G7+ buscará mejorar la coordinación, el intercambio de información y la implementación de mejores prácticas, incluso mediante posibles visitas conjuntas sobre el terreno a autoridades portuarias y organismos de seguridad, basándose en regulaciones internacionales como el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias de la Organización Marítima Internacional y en iniciativas del G72», dice el acuerdo.

La red facilitará el intercambio de información, la adopción de mejores prácticas de seguridad y la realización de visitas conjuntas entre autoridades portuarias y organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Además, los líderes recomendaron que los ministros competentes implementen esta red antes de noviembre de 2026 y reforzar la seguridad de los puertos frente al tráfico de drogas y precursores químicos, con especial énfasis en ampliar la cooperación con el sector privado y elevar los estándares de seguridad portuaria y marítima.

La declaración también contempla contrarrestar «de manera decidida» la infiltración de instituciones públicas y privadas legítimas por redes criminales, porque esta amenaza «se está convirtiendo en un componente central del modelo económico utilizado con frecuencia por los grupos de delincuencia organizada transnacional».

Asimismo, los líderes se comprometen a trabajar conjuntamente con socios internacionales y regionales para fortalecer el enfoque colectivo frente al consumo, la producción y el tráfico de drogas. Según el comunicado, incluye «sistemas de alerta temprana sobre consumo y tráfico de drogas, contribuyendo a una mejor preparación y a respuestas basadas en evidencia.»

La declaración concluye con la iniciativa de combatir otras formas de delincuencia organizada transnacional y los flujos financieros ilícitos asociados al narcotráfico, incluida la trata de personas, así como de actividades como el fraude, la corrupción, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los flujos financieros ilícitos relacionados.

«Nos comprometemos a desmantelar la infraestructura económica que facilita estas actividades ilícitas mediante el fortalecimiento de las investigaciones financieras destinadas a rastrear, congelar, incautar y decomisar los productos y activos vinculados a estos delitos, incluidos los activos virtuales», dice el comunicado de la cumbre G7.

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