Gamarra destaca liderazgo del PP para reconocer la labor policial como de riesgo en Europa

3 minutos

Bruselas, 14 ene (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, destacó este miércoles los esfuerzos liderados por ese partido para que el trabajo de policía sea considerado una profesión de alto riesgo en toda la UE y que las agresiones a policías sean eurodelitos, y la contrapuso a la posición del Gobierno.

Gamarra habló de ese asunto a la prensa con motivo de su asistencia a una reunión en el Parlamento Europeo con las principales asociaciones y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

«Es un día muy importante porque, tras años de trabajo intenso y de la mano de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, damos un paso más, que es impulsar una directiva en el marco europeo (…) para que sean considerados actividades de riesgo y por tanto se corrija y se contemple todo lo que eso significa en nuestra legislación», señaló la política del PP.

Gamarra indicó que dotar a ese personal del marco para declarar sus actividades como profesión de riesgo «es un camino que ya es imparable» para «todos aquellos que en muy distintos ámbitos están todos los días protegiendo a los españoles», entre los que incluyó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los militares y los funcionarios de prisiones y todos los agentes de aduanas y fronteras.

Y añadió que declarar a ese personal «de riesgo» supondrá «dotar de instrumentos eficaces a aquellos que tienen que garantizar nuestras libertades» y, en el ámbito laboral, conllevará «nuevos reconocimientos» y facilitará el compromiso para que la edad de jubilación «pueda adaptarse (…) a su profesión».

Se refirió asimismo a los «pluses» que implicará a nivel salarial y añadió que facilitará que «todas las agresiones» hacia esos profesionales «sean contempladas como eurodelito y eso suponga además una mayor protección, más seguridad, jurídica» y una protección.

Recordó que esta batalla «empezó hace tiempo» en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara y que partir de ahí «se ha empezado otro camino».

Por su parte, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat recordó las distintas reuniones que desde hace meses han celebrado el Partido Popular español y su delegación en el Parlamento Europeo con sindicatos y asociaciones de policías de Guardia civil.

«En breve será una realidad aquello que empezó con una petición en la Comisión de Peticiones la pasaba a legislatura», señaló.

El pasado noviembre, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara pidió el reconocimiento de las fuerzas de seguridad como profesión de alto riesgo en la Unión Europea y que los actos violentos contra los agentes sean considerados «eurodelitos», a raíz de una misión de eurodiputados a Cádiz y Sevilla (España) para conocer las condiciones laborales de ese colectivo.

El PP se atribuyó el mérito de esos cambios en el informe de la misión y añadió que, si esas agresiones se convierten en eurodelitos, se harían más severas las penas por unos actos que están «en constante incremento».

Tras la muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez el 21 de febrero de 2024 en Barbate (Cádiz), a manos de una red de narcotráfico durante un operativo de vigilancia y detención en aguas del Estrecho, miembros de la Comisión de Peticiones viajaron a la zona para analizar el caso. EFE

mb/ahg/rcf

(Foto) (Vídeo)