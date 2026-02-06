Ganaderos venezolanos denuncian «límites intolerables» de violencia con reciente asesinato

Caracas, 6 feb (EFE).- La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), junto con organizaciones regionales y locales, denunció este viernes que la violencia en las zonas rurales «ha cruzado límites intolerables», con el reciente asesinato de un productor agropecuario en el estado Guárico (centro).

«La violencia en las zonas rurales ha cruzado límites intolerables, sembrando luto y zozobra en el sector productivo», alerta Fedenaga en un comunicado firmado por su presidente, Edgar Medina.

En el texto, el sector ganadero expresa «su más profundo rechazo y consternación ante el vil asesinato» de Ricardo Gonzales Rojas, un «atentado directo contra quienes» garantizan la seguridad alimentaria de Venezuela.

Fedenaga exige «firmemente» a la Fiscalía General y a los cuerpos de seguridad del Estado «una investigación exhaustiva y celeridad procesal para dar con los responsables de este crimen».

También pide «la activación real y permanente de planes de vigilancia en las zonas productoras» de todo el país.

«El campo no puede seguir a merced de la delincuencia organizada», expresa la federación, para la que «es imperativo que se garantice el derecho a la vida y a la propiedad privada, condiciones mínimas necesarias para continuar» con la labor.

Además, solicita «la reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad Rural del Ministerio de Interior y Justicia, cuyo propósito de creación en su oportunidad fue la del trabajo articulado entre los órganos de seguridad del Estado, tanto militares como policiales», con el gremio.

Fedenaga se solidarizó con la familia y amigos de Gonzales Rojas e indicó que su muerte «es una herida abierta para todo el gremio».

«El campo no puede producir bajo el miedo. ¡Basta de violencia contra quienes trabajan la tierra!», agregó.

El presidente de Fedenaga dijo a EFE que si bien aún hay inseguridad en el campo venezolano, con abigeato en los estados centrales de Guárico, Portuguesa, Cojedes y Apure (fronterizo con Colombia), además de extorsiones, es el primer asesinato del que se sabe de un productor al menos desde 2023.

Medina cree que el productor fue asesinado para generar miedo en el sector con el fin de que cumplan con las extorsiones.

Señaló que en Guárico y Apure, por ejemplo, operan estructuras criminales originarias de la banda conocida como Tren del Llano, que las autoridades dan por «extinto».

El pasado diciembre, el Ministerio de Interior y Justicia informó que «neutralizó» a cuatro miembros de una «célula remanente» del «extinto» Tren del Llano durante una operación policial y militar en Guárico.

Ese mismo mes, las autoridades mataron a tres hombres que identificaron como integrantes de la banda, en un operativo conjunto entre la Fuerza Armada y cuerpos policiales, según informó entonces el ministerio. EFE

