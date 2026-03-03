García-Page y otros políticos de la UE piden más protagonismo de regiones en la futura PAC

Bruselas, 3 mar (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otros políticos regionales, nacionales y europeos instaron este martes a reforzar la dimensión regional en la futura Política Agrícola Común (PAC) y a limitar el riesgo de una renacionalización.

El asunto se abordó en el marco de un Diálogo de Alto Nivel celebrado en la sede del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

García-Page destacó el entendimiento que existe entre las regiones europeas sobre los retos y las soluciones que necesita el campo europeo y reivindicó el importante papel que ejercen, en el caso de España, las comunidades autónomas, que gestionan «buena parte de la agricultura» nacional.

«Mi región es claramente una despensa alimentaria en el conjunto de España. Sin ir más lejos, producimos el 9 % del vino de todo el mundo», dijo.

García-Page destacó, por otra parte, el «alto consenso» que existe entre los miembros del Comité europeo de las Regiones sobre una propuesta para la PAC 2028-2034 que calificó de «preocupante».

Una preocupación que compartieron los participantes en el evento, que admitieron su inquietud ante la posibilidad de que la PAC propuesta para después de 2027 debilite su dimensión regional, reduzca la previsibilidad de la financiación y limite la capacidad de los entes locales y regionales para adaptar las medidas a las necesidades territoriales, indicó el CdR en un comunicado.

Además, solicitaron una mayor participación de los entes locales y regionales, una gobernanza más clara y salvaguardias para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales.

Otra de las demandas reiteradas fue la de asegurar unos «ingresos justos» para los agricultores mediante una regulación del mercado más estricta y apoyo específico para quienes más lo necesitan.

En particular, hicieron hincapié en la necesidad de perfeccionar la definición de agricultor activo y de priorizar los pagos redistributivos para las primeras hectáreas, el apoyo a los jóvenes agricultores y las pequeñas explotaciones familiares, y las ayudas a las explotaciones en zonas con limitaciones naturales.

También destacaron el papel estratégico de las zonas rurales para alcanzar los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la UE, dado que siguen enfrentándose a «retos estructurales» como la despoblación o la desigualdad en el acceso a los servicios, y pidieron que en el próximo marco financiero cuenten con financiación suficiente. EFE

