Gaza entierra 41 cuerpos entregados por Israel tras no poder identificarlos

Gaza, 27 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este lunes que se enterraron 41 cuerpos entregados por Israel como parte del acuerdo del alto el fuego sin que pudieran ser identificados por sus familias, «por las mutilaciones y desfiguraciones que sufrieron durante el cautiverio israelí».

Los cuerpos fueron trasladados desde el hospital Nasser, en Jan Yunis (sur), hasta el cementerio de Al Arqam, en el centro de la Franja de Gaza, donde fueron enterrados, atestiguó EFE.

Este es el segundo grupo de cadáveres que se entierran en este cementerio.

En estas últimas semanas, Sanidad ha denunciado en numerosas ocasiones que la mayoría de los cuerpos de gazatíes que devuelve Israel presentan «signos de abuso y de tortura», lo que dificulta su identificación.

En este sentido, las autoridades sanitarias han tenido que habilitar una web para que las familias identifiquen y traten de encontrar a los suyos a través las imágenes de los cadáveres o de sus objetos personales.

Pero más allá de los centenares de cuerpos palestinos que retiene Israel, en Gaza las autoridades estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres atrapados bajo las toneladas de escombros por los bombardeos israelíes.

El portavoz de la Defensa Civil Palestina en Gaza, Mahmud Basal, criticó duramente la «doble moral» de algunas organizaciones que, según él, están trayendo equipo pesado a la Franja para buscar los 13 cuerpos de cautivos israelíes, mientras ignoran los de decenas de miles de palestinos que aún necesitan ser recuperados.

«Nos destroza que algunas agencias y organizaciones hayan traído el equipo pesado y potente necesario, incluyendo excavadoras, solo para buscar los cuerpos de rehenes israelíes, mientras que no hay equipo disponible para recuperar los 10.000 cuerpos de ciudadanos palestinos de entre los escombros», lamentó en declaraciones recogidas por la cadena catarí Al Jazeera.

Basal afirmó que la recuperación de un solo cuerpo puede llevar 12 horas de trabajo, dada la magnitud de la devastación en Gaza.

«Creo que necesitamos 10.000 días para recuperar los cuerpos de 10.000 mártires. Esto significa que necesitamos una gran cantidad de maquinaria pesada… Los camiones, excavadoras y bulldozers que han entrado en la Franja no son suficientes para llevar a cabo nuestra tarea», dijo. EFE

