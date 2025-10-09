Gazatíes reaccionan eufóricos al anuncio de acuerdo para terminar la guerra

Con gritos de júbilo, aplausos y bailes, los palestinos del sur de Gaza recibieron eufóricos el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, para propiciar el fin de una guerra que dejó hecho añicos el enclave.

Un grupo de más de diez jóvenes coreó «Allahu akbar» -Alá es el más grande- frente al hospital Naser de Jan Yunis poco después de conocerse la noticia. Uno de ellos levantó en hombros a su compañero, en un gesto de espontaneidad.

«Damos gracias a Dios por este alto el fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre», dijo Abdelmajid Abedrabbo, un residente del sur de la Franja de Gaza.

«Toda la Franja de Gaza se alegra, todo el mundo árabe está contento con el alto el fuego» anunciado, añadió, agradeciendo también «con amor» a «todos aquellos que nos apoyaron y jugaron su papel a la hora de poner fin al derramamiento de sangre».

«Es un sentimiento extraño e indescifrable después de dos años de bombardeos, miedo, terror y hambre. Es como si naciéramos de nuevo», comentó a AFP Jaled al Namnam, de 26 años, desplazado en el campo de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

«Me desperté esta mañana con esa hermosa noticia (…) todo el mundo estaba hablando del fin de la guerra, de que entrará la ayuda humanitaria y se abrirán los pasos fronterizos. Siento una enorme alegría», declaró por teléfono a AFP.

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes cautivos en la Franja.

El acuerdo debe ser firmado este jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, donde se celebraron en los últimos días las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Catar.

Los alrededor de 20 rehenes israelíes con vida cautivos desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto, podrían ser liberados en los próximos días. Según una fuente del movimiento islamista, unos 2.000 prisioneros palestinos serían liberados a cambio.

El conflicto, que el martes cumplió dos años, deja una Franja de Gaza devastada por la campaña militar israelí, una crisis humanitaria gigantesca y un saldo de más de 67.000 muertos del lado palestino, según datos del ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

El asalto de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023 se saldó por su lado con 1.219 muertos.

– «Estamos felices» –

«Pese a tanto herido y tantas muertes, y la pérdida de seres queridos y familiares, hoy estamos felices con el alto el fuego», dijo a AFP Ayman al Najjar, en Jan Yunis.

«Perdí a mis primos y a varios amigos, y hace una semana, a mi querido abuelo, que en paz descanse. Pero a pesar de todo eso, hoy estamos felices», afirmó.

El anuncio de alto el fuego obedece a un plan en 20 puntos para Gaza, anunciado a fines del mes pasado por el presidente Donald Trump.

«Gracias a Dios, el presidente Trump ha anunciado que la guerra terminó. Estamos muy contentos», apunta Wael Radwan.

La Defensa Civil de Gaza reportó no obstante algunos bombardeos israelíes en el territorio después del anuncio del acuerdo, que debe ser también aprobado la tarde de este jueves por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Hamás recalcó que el acuerdo «prevé el fin de la guerra» y pidió a Trump vigilar que Israel cumpla su parte.

