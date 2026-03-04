Gendarme argentino dice que Rodeo 1 es «lugar de tortura» y no está listo para contarlo

1 minuto

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado el sábado en Venezuela, dijo este miércoles que Rodeo 1, la cárcel donde estuvo detenido 448 días, es un «lugar de tortura psicológica» y que no está listo aún para contarlo.

«El Rodeo 1 no es un lugar muy, muy bueno. Es un lugar de bastante tortura psicológica y no muy grata para contarla en estos momentos», dijo en una rueda de prensa y su primera declaración pública tras llegar a Argentina el lunes en un vuelo privado junto a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El gendarme -policía fronterizo- pidió, además, por la liberación de otros «24 extranjeros» con los que compartió cautiverio hasta el momento de su salida de Venezuela y agradeció a las autoridades argentinas por el acompañamiento, además de mostrarse contento de haberse reencontrado con su familia. EFE

