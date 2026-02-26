Gendarme argentino y más de 200 presos políticos cumplen cinco días en huelga en Venezuela

Caracas, 26 feb (EFE).- Más de 200 presos políticos, entre los que se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, recluidos en la cárcel El Rodeo I, cumplen este jueves cinco días en huelga de hambre, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

«Presos políticos venezolanos continúan en huelga de hambre en esta cárcel», que se encuentra a las afueras de Caracas, «y el Estado venezolano es plenamente responsable de su vida e integridad», afirmó la organización en un mensaje publicado en X.

El Clipp además indicó que recibió «con alivio y esperanza» la noticia del contacto de Gallo con su familia, después de 14 meses incomunicado, pero consideró «revelador y preocupante» que se le haya permitido llamarles «solo después de cinco días de huelga de hambre» junto a más de 200 presos políticos.

«Este hecho evidencia la política de desgaste, degradación y sometimiento que el Estado venezolano ejerce contra las víctimas de la represión política, empujándolas a situaciones extremas y desesperadas antes de cumplir con la justicia», criticó.

Gallo, que permanece recluido en el penal El Rodeo I, se comunicó este jueves por teléfono con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, mientras ella era entrevistada en la emisora argentina Radio del Plata, en un momento que quedó registrado en vivo por las cámaras.

Minutos más tarde, en un mensaje en la red social X, Gómez escribió: «Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes».

El gendarme -policía fronterizo- argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia de Gallo, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

En una entrevista con EFE el pasado 10 de enero, Gómez aseguró que el cabo primero de la Gendarmería de Argentina se encontraba incomunicado y sin acceso a defensa, luego de que lo acusaran de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada del país.

Durante la primera semana desde la aprobación de la amnistía, un total de 217 personas han salido de prisión, según informó este jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del cumplimiento de la norma. EFE

