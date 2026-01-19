Georgia expresa sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente en Ademuz

Tiflis, 19 ene (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en el sur de España que causó hasta ahora 39 muertos y más de cien heridos.

«Mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del trágico accidente en España», escribió Kobajidze en sus redes sociales.

El primer ministro, cuyo gobierno ha tomado una postura escéptica hacia la Unión Europea en los últimos años, añadió que «en estos momentos difíciles» los georgianos piensan «en las víctimas y el pueblo español».

Gran cantidad de países, entre ellos Japón, Italia o Pakistán, se han sumado al pésame y algunos han ofrecido su colaboración a las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido.

El accidente este pasado domingo entre dos trenes en Ademuz, provincia de Córdoba, ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que no es definitiva, según han advertido las autoridades españolas.EFE

