Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, solicitará nuevamente su salida de prisión

1 minuto

Washington, 3 dic (EFE).- Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Jeffrey Epstein, planea solicitar de nuevo su salida de prisión y recurrir su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales, un movimiento que podría retrasar la publicación de nuevos archivos del caso Epstein.

En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, su abogado, David Markus, informó de que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas.

El defensor afirmó, además, que Maxwell «no toma una posición» sobre la divulgación de los archivos, pero advirtió de que publicar materiales del gran jurado con «acusaciones no probadas» podría perjudicar gravemente un posible nuevo juicio.

La solicitud llega después de que el Congreso aprobara en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso Epstein y Maxwell, que aún no han sido revelados.

Trump, quien décadas atrás mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente aprobó la ley y dejó en manos del Departamento de Justicia su implementación.

Maxwell, ciudadana británica, fue condenada en 2022 por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein, quien murió en prisión en 2019. EFE

lt/dte/cpy