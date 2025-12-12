República Dominicana y Suiza, los que más se dejan influenciar por la industria tabacalera
El informe —publicado a mediados de noviembre— indica que los fabricantes han intentado interferir activamente en la elaboración y aplicación de políticas, acercándose a los responsables políticos de muchos países con promesas de inversión y empleo, viajes con todos los gastos pagados para visitar sus instalaciones o iniciativas de responsabilidad social.
Suiza ocupa el penúltimo puesto. Solo la República Dominicana lo hace peor.
Suiza —que no ha ratificado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco— sigue siendo uno de los países más sensibles a la influencia de los fabricantes de cigarrillos.
