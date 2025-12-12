República Dominicana y Suiza, los que más se dejan influenciar por la industria tabacalera

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

Las tácticas de injerencia de los fabricantes de cigarrillos no están disminuyendo en el mundo, sino todo lo contrario. Son cada vez más agresivas, según la edición de 2025 del Índice Global de Injerencia de la Industria TabacaleraEnlace externo.

El informe —publicado a mediados de noviembre— indica que los fabricantes han intentado interferir activamente en la elaboración y aplicación de políticas, acercándose a los responsables políticos de muchos países con promesas de inversión y empleo, viajes con todos los gastos pagados para visitar sus instalaciones o iniciativas de responsabilidad social.

Suiza ocupa el penúltimo puesto. Solo la República Dominicana lo hace peor.

Todos los detalles en este artículo de mi colega Pauline Turuban:

Mostrar más Ginebra internacional El tabaquismo avanza en Suiza por la presión del sector y leyes poco restrictivas Este contenido fue publicado en Suiza —que no ha ratificado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco— sigue siendo uno de los países más sensibles a la influencia de los fabricantes de cigarrillos. leer más El tabaquismo avanza en Suiza por la presión del sector y leyes poco restrictivas

