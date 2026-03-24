Gino Paoli, las canciones de una Italia ideal

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Gonzalo Sánchez

Roma, 24 mar (EFE).- La Italia ideal resuena en la mente con las sinfonías de Gino Paoli. El cantautor, fallecido este martes creó todo un universo sonoro con temas como ‘Senza fine’ o ‘Sapore di sale’ y se elevó como leyenda de la canción ligera, tras una larga vida de éxitos en la que tampoco faltaron las crisis y tropiezos.

Esa Italia de eternas noches de verano, cándidas sobremesas o paseos románticos al atardecer tiene como banda sonora inmortal las canciones que este símbolo de la ‘canción ligera’ popularizó en los años de oro, de 1960 a 1970.

Se trata de auténticos himnos de la ‘italianidad’, como ‘Senza fine’, ‘Sapore di Sale’ – con melodía de Ennio Morricone-, ‘La Gatta’ o ‘Il cielo in una stanza’, esta última cantada con la voz inestimable de Mina, otro icono italiano.

Paoli nació el 23 de septiembre de 1934 en la alpina Monfalcone (norte) aunque pronto su familia se trasladaría a Génova (noroeste), ciudad a la que siempre estaría vinculado.

La pasión por la música surgió ya en su infancia, de su madre pianista, y en aquella Génova de posguerra la compartió con los amigos que, con él, dejarían más tarde una huella indeleble en el panteón musical italiano, como Luigi Tenco o Fabrizio De André.

La denominada ‘escuela genovesa’ interesó enseguida al productor del momento, Nanni Ricordi, que reclutó a Paoli y le permitió grabar un disco en 1959 que le regalaría su primer éxito, ‘La Gatta’, tierna sinfonía autobiográfica.

En los años sesenta conoció a Ornella Vanoni, con quien mantuvo una relación y que inspiraría algunas de sus canciones más conocidas, como la romántica ‘Senza fine’.

Esta fue la década de su ascenso meteórico, de sus exhibiciones en un Festival de Sanremo que le recibiría hasta en ocho ocasiones, pero también de un alcoholismo del que acabaría desintoxicándose algunos años después, tras la muerte de su hermano.

En esa época también se casó con Anna Fabbri, con quien tuvo su primer hijo, Giovanni, pero en 1962 se enamoró de la actriz Stefania Sandrelli, una relación escandalosa por aquel entonces pues él ya tenía una familia y ella era menor de edad.

De esa relación nacería una hija, Amanda Sandrelli, hoy en día reputada actriz y directora de cine.

En 1963, a raíz de una serie de crisis sentimentales que jamás ha llegado a explicar, intentó suicidarse. Una noche en casa se apuntó con una pistola al corazón y apretó el gatillo. El proyectil no afectó al órgano pero se quedó para siempre en su tórax.

‘Quería saber qué había al otro lado. Fue una idiotez monstruosa (…) Me desperté en el hospital mientras un cura me daba la extremaunción. Le mandé a la mierda’, recordó años después en una entrevista.

Esta fue la antesala de una decadencia desatada pasado el ecuador de los sesenta, con el final del contrato con la discográfica RCA y con su fracaso en el festival de Sanremo, a raíz de lo cual se alejaría del mundo de la fama para entrar en el de la droga, retirándose para cantar por algunas monedas en los bares y salas de su Génova.

Casi una década después, el cantante regresaría renovado, con discos de autor como ‘I semafori rossi non sono Dio’, con letras firmadas por Joan Manuel Serrat, y con algunas bandas sonoras para cine.

Paoli, artista volcánico y ‘de calle’, tuvo siempre instinto a la hora de buscar sucesores y suyo fue el acierto de apoyar y apadrinar la carrera en solitario de uno de los músicos más queridos del país, Lucio Dalla.

En 1991 se casó con Paola Penzo, con quien tuvo otros tres hijos, Nicolò, Tommaso y Francesco.

Las canciones de Gino Paoli han pasado por los labios de algunos de los nombres más famosos de la ‘canzone italiana’, como Patty Pravo, Gianni Morandi, Franco Battiato, Zucchero o por supuesto Ornella Vanoni, su exnovia y con quien en los 2000 volvió a colaborar en una gira de título clarividente: ‘¿Te acuerdas? No, no me acuerdo’.

En esta vida de auténtica novela, Paoli, declarado ‘anárquico’ y de izquierdas, también tuvo tiempo para la política y en 1987 fue elegido diputado por el Partido Comunista italiano. EFE

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(Recursos de archivo en www.lafototeca.com: Cod. de referencia 5369600, 5829088 y otros)