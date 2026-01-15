GM anuncia inversión de 1.000 millones de dólares y ratifica su permanencia en México

2 minutos

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- General Motors (GM) de México anunció este miércoles una inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos dos años para sus operaciones locales de manufactura, luego de cerrar un 2025 con «resultados sólidos».

La empresa automotriz sostuvo que «se mantiene firme» en el país para 2026, en contraste con la incertidumbre que se generó meses atrás por versiones sobre una eventual salida o recortes de operaciones.

El anuncio lo hizo el presidente y director general de GM de México, Paco Garza, quien señaló que la inversión se enmarca en una «nueva estrategia» alineada con esfuerzos del Gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno y en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica.

«Cerramos 2025 con sólidos resultados» y «continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México», afirmó.

Según el comunicado, GM concluyó 2025 con 198.153 unidades vendidas, lo que le permitió sostenerse como la segunda marca de la industria con el 12,2 % de participación de mercado.

Tan solo en diciembre, detalló la nota, las ventas crecieron un 11,2 % frente al mismo mes de 2024, impulsadas por un alza del 10 % en Chevrolet y del 27,7 % en el canal Premium, con marcas como Buick, GMC y Cadillac.

La empresa destacó además hitos comerciales, como en el caso de Buick y GMC, que lograron sus mejores ventas anuales históricas, mientras que Cadillac registró su mejor desempeño desde 2017.

GM también reportó liderazgo en segmentos, como SUV grandes, al concentrar el 78,8 % de las ventas en esta categoría, además de vans pequeñas (52,7 %), SUV grandes de lujo (39 %) y pickups compactas (38,5 %).

El mensaje de permanencia ocurre tras episodios de ruido público en 2025, cuando el Gobierno mexicano salió a descartar cierres o una retirada de GM, en medio de reportes sobre ajustes productivos y traslado de algunos modelos hacia Estados Unidos a partir de 2027.

GM indicó que más información sobre inversión y proyectos específicos de manufactura se dará a conocer más adelante.

«General Motors de México continuará en 2026 impulsando la innovación, fortaleciendo su presencia en segmentos clave y avanzando hacia un futuro más sostenible», concluyó GM en su nota. EFE

jsm/gad