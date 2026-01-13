Gobernador de Bélgorod sugiere evacuación de habitantes por cortes masivos de electricidad

2 minutos

Moscú, 13 ene (EFE).- El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, sugirió este martes la necesidad de trasladar a los habitantes de esa región fronteriza rusa a otros territorios si no se estabiliza la situación con los cortes masivos de electricidad, causados por los ataques ucranianos.

«Entendemos que es imposible restablecer completamente el suministro eléctrico a los edificios residenciales (…) y estamos diseñando una serie de acciones que nos permitan responder rápidamente a los desafíos emergentes y asistir a las personas», dijo Gladkov en una reunión, reproducida en su canal de Telegram.

El gobernador de Bélgorod, quien la semana pasada estimó en más de 550.000 a las personas que se quedaron sin suministro eléctrico y calefacción en seis municipios de la región, aseguró que la situación es «muy grave».

Gladkov habló de aproximadamente dos mil edificios de viviendas afectados, a lo que hay que sumar otras casi 200.000 personas sin agua corriente.

Pese a las «ayuda colosal» que recibe la región del gobierno central, es imposible solucionar completamente el problema, reconoció.

«De ninguna manera sugiero que abandonemos todas nuestras pertenencias y nos mudemos a otra región. En absoluto. Simplemente necesitamos comprender la secuencia de acciones a tomar en caso de una emergencia o situación difícil, cuando no haya calefacción ni electricidad», precisó.

Y mientras, si los habitantes de la región, afectados por cortes de electricidad, tienen la posibilidad de trasladarse allá dónde hay luz y calefacción, insistió en que deben hacerlo.

Las autoridades locales culpan de la situación de emergencia a los ataques realizados por el enemigo contra la infraestructura civil de Bélgorod, donde los termómetros marcarán esta semana unos 10 grados bajo cero durante el día y casi el doble, por la noche.EFE

mos/jgb