Gobernadora mexicana cancela comparecencia ante Senado por caso de agentes de EEUU muertos

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Ciudad de México, 28 abr (EFE).- La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, no asistirá a la comparecencia prevista este martes ante el Senado sobre el caso de los dos agentes de EE.UU. que murieron en un accidente vial el pasado 19 de abril, según informó la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

La legisladora Castillo detalló que la ausencia fue notificada formalmente esta mañana al Senado, pero precisó que la reunión no ha sido suspendida.

«La reunión está en firme(…) no se canceló. Lo que se canceló fue la visita de ella (Campos) el día de hoy», puntualizó la presidenta del Senado mexicano.

La gobernadora había sido invitada a reunirse con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para abordar los hechos en los que fallecieron en Chihuahua (norte) dos presuntos integrantes de la Agencia estadounidense de Inteligencia (CIA).

El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

El caso generó controversia luego de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe operaciones conjuntas sin autorización federal.

Autoridades federales confirmaron después que los agentes estadounidenses no tenían acreditación para operar en México, mientras reportes de medios de EE.UU. -que los vinculaban con la CIA- aumentaron la polémica.

En medio de la tensión entre el Gobierno federal y el estatal, la gobernadora María Eugenia Campos anunció la creación de una unidad especial de investigación.

Sumado a ello, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció en la víspera, tras reconocer inconsistencias en la información inicial del caso. EFE

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