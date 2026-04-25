Gobernadora mexicana crea unidad especial por operativo junto a EEUU en el norte del país

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La gobernadora del norteño estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció este viernes la creación de una unidad especial de investigación para esclarecer el presunto operativo conjunto con agencias estadounidenses contra el narcotráfico, en medio de cuestionamientos del Gobierno federal sobre la legalidad de esa colaboración.

Campos informó en conferencia de prensa que designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el estado, para encabezar la nueva unidad investigadora.

La mandataria estatal sostuvo que Chávez Villanueva ha tenido “extraordinarios resultados” en la procuración de justicia para las mujeres en Chihuahua y afirmó que su trayectoria garantizará “objetividad y total profesionalismo” en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras dure la indagatoria, una persona de la fiscalía especial de la mujer quedará al frente de esa área, en sustitución temporal de Chávez Villanueva, según explicó Campos, aunque no dio el nombre de dicho funcionario.

La gobernadora señaló que la fiscal designada informará a la opinión pública, dentro de sus atribuciones legales, sobre los avances y resultados de las investigaciones.

“Mi gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el curso de las investigaciones”, dijo Campos, al argumentar que busca salvaguardar la integridad del proceso.

La mandataria defendió que Chihuahua mantendrá una lucha “frontal” contra la delincuencia organizada, en coordinación con instituciones y con la colaboración que sea necesaria para garantizar la paz, el estado de derecho y la libertad de los chihuahuenses.

Campos también vinculó el caso con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, al que calificó como un golpe de alto impacto económico para el crimen organizado, porque, según dijo, evitó que millones de dosis de cristal y otras drogas llegaran a las calles.

“Esto se traduce en menos adicciones, menos violencia asociada al narcomenudeo y menos deterioro en nuestras familias”, afirmó.

El anuncio ocurre después de que Campos se reuniera con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal.

En una publicación en X, la gobernadora dijo que seguirá fortaleciendo la colaboración “con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad” de México.

La controversia escaló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum descartara el jueves buscar un “conflicto” con Estados Unidos, pero exigiera explicaciones sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo ocurrido en Chihuahua.

Sheinbaum afirmó que cualquier colaboración en materia de seguridad debe estar autorizada por el Ejecutivo federal y señaló que la principal falta habría sido del Gobierno de Chihuahua por solicitar esa colaboración sin informar a las instancias federales.

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