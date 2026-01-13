Gobernadores de bancos centrales apoyan independencia de la Fed y a su presidente Powell

1 minuto

Londres, 13 ene (EFE).- Un grupo de gobernadores de bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Reserva Federal estadounidense y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno por intimidarle.

«Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell», dicen los firmantes, entre ellos Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, y Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, junto a sus pares de Australia, Canadá, Corea y Brasil, entre otros. EFE

jm/fjo/jgb