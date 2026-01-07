Gobierno alemán advierte en contra de «caer en escenarios apocalípticos» sobre Groenlandia

Berlín, 7 ene (EFE).- El Gobierno alemán advirtió este miércoles en contra de «caer en escenarios apocalípticos» en torno al interés de Estados Unidos por Groenlandia, y recomendó no tomarse al pie de la letra todo lo que se dice en este contexto.

«Por el momento, el Gobierno no quiere contribuir a seguir escalando verbalmente esta situación (…). Sólo puedo advertir en contra de caer en escenarios apocalípticos», declaró en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo alemán, Strefan Kornelius, al ser preguntado por las declaraciones de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, según la cual una anexión de Groenlandia por parte de EE.UU. supondría el final de la OTAN.

Kornelius reafirmó el «claro compromiso con la integridad territorial y en base al derecho internacional de Dinamarca» que, aseguró cuenta con todo el apoyo de Alemania y con la cual la comunicación es estrecha.

Aludió a la declaración conjunta emitida el martes por los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, en la que defienden la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos y aseguró que también en los próximos días habrá un intercambio muy estrecho con Dinamarca al respecto.

Kornerlius subrayó, además, que el Gobierno alemán «no da mucho crédito a este tipo de amenazas» al referirse a las palabras del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acerca de que Washington quiere adquirir este territorio, aunque al mismo tiempo no descarta el uso de la fuerza para conseguirlo.

«Los principios fundamentales del derecho internacional deben aplicarse siempre y en todas partes, en particular la soberanía estatal y la integridad territorial. Esa es y seguirá siendo nuestra postura. Groenlandia pertenece a su población» y sólo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre los asuntos que las atañen a ambas, añadió.

Agrego, asimismo, que «la necesidad de una mayor seguridad en la región ártica, que subyace al tema de Groenlandia, está justificada y es una cuestión fundamental válida que puede abordarse muy bien en la Alianza».

Según Kornelius, la OTAN ha dejado claro que la región ártica también es una prioridad para ella y que los socios de la alianza deben y van a intensificar sus esfuerzos en el extremo norte, lo cual, añadió, «también responde a las necesidades de seguridad estadounidenses».

Por su parte, el portavoz de Defensa Michael Stempfle declaró en la misma línea que «no hay que tomarse al pie de la letra cada palabra que se dice en este contexto» y «exagerar».

«Hay una forma de comunicación por parte de la Administración estadounidense que quizá sea un poco más provocadora de lo que estamos acostumbrados. Y, en ese sentido, quizá también haya que tener esto en cuenta», subrayó.

Agregó que lo importante es que hay un buen diálogo con Estados Unidos.

«También se pueden tener de vez en cuando posiciones diferentes y acercarse y, al mismo tiempo, colaborar muy bien en otros ámbitos. Creo que hay que llegar a ese punto y no alarmarse por todo lo que se dice», enfatizó. EFE

