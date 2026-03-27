Gobierno atribuye a creación de empleos baja en el índice de pobreza en Paraguay en 2025

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Asunción, 27 mar (EFE).- El Gobierno de Paraguay dijo este viernes que la creación de más de 213.000 empleos y la asistencia técnica al pequeño y mediano productor agrícola explican la disminución del índice de pobreza en el país, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) se ubicó en 16 % en 2025 con respecto a los 19,6 % del año anterior.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, declaró a periodistas que los datos, entre los que también se encuentran la reducción de la pobreza extrema de 3,7 a 2,4 % en el mismo periodo, «son muy alentadores» y demuestran que la política pública del Gobierno del presidente Santiago Peña «está funcionando».

«El principal factor que reduce la pobreza en el país es la creación de empleo, la ocupación», agregó el funcionario en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Según las cifras que difundió esta jornada el ente estadístico, al cierre de 2025 las personas en condición de pobreza monetaria totalizaron 985.126, unos 213.164 individuos menos que en 2024, números que se desprenden de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) difundidos por el INE.

En el área urbana la pobreza cerró el año anterior en 13,6 % (597.313 personas) respecto del 16,9 % de 2024, mientras que en las zona rurales, este indicador se situó en 22,1 % (387.813 personas) en 2025 frente al 26,3 % del año previo.

Con respecto a las zonas rurales, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, aseveró que el Gobierno cambió el «asistencialismo» por la orientación técnica a los pequeños productores agrícolas, lo que ha permitido, afirmó, que muchas familias pasen de la economía de subsistencia a la de mercado y reciban ingresos constantes.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, afirmó que el país atraviesa por una «revolución industrial» sostenida por la pequeña y mediana empresa, que en 2025 aportó más de 36.000 nuevos empleos solo con el llamado régimen de maquila.EFE

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