Gobierno boliviano reporta dos muertes por falta de atención médica debido a los bloqueos

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La Paz, 13 may (EFE).- Una mujer murió este miércoles en la zona de Los Yungas de La Paz, en Bolivia, al no recibir a tiempo atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras en esa zona del país, un suceso que se suma al fallecimiento de otra ciudadana de Belice en las mismas circunstancias, informó este jueves la ministra de Salud, Marcela Flores.

La mujer boliviana, del municipio de Guanay, padecía «una falla renal aguda» y falleció cuando era trasladada a un centro médico en un vehículo que se encontró con los bloqueos de rutas en esa región, indicó Flores a los medios.

En tanto, la ciudadana de Belice, identificada como Anna Enns, de 56 años, murió cerca de la localidad fronteriza de Desaguadero. La mujer había llegado a Bolivia procedente de Perú cuando sufrió una descompensación y requirió auxilio médico de urgencia, pero finalmente no pudo ser atendida.

La ministra explicó que las dos muertes se produjeron el pasado miércoles debido a la dificultad que tuvieron los vehículos que trasladaban a ambas mujeres para atravesar las manifestaciones que cortan las carreteras, sobre todo en el departamento de La Paz.

El Ministerio de Salud lamentó en un comunicado «la pérdida de vidas humanas y los daños a la salud ocasionados por los bloqueos que impiden el paso de ambulancias, pacientes en estado crítico y el abastecimiento de insumos médicos esenciales».

Los cortes de carreteras comenzaron la semana a causa de diversas demandas, entre ellas aumentos salariales, abastecimiento de combustible y reformas legales; además, algunas organizaciones exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, elegido en octubre del año pasado, debido a la conflictividad social.

Además de los hechos denunciados este jueves, las autoridades bolivianas dijeron que el miércoles un niño de nueve años que sufrió la amputación de cuatro dedos de la mano izquierda tras la explosión de un artefacto en su vivienda en El Alto, fue atendido muy tarde en el centro médico debido a que la ambulancia que lo llevaba se topo con los cortes de ruta.

La ministra de Salud se refirió también al caso de una mujer de la localidad de Caracato que dio a luz gemelos en una carretera del altiplano porque el vehículo en el que viajaba tampoco pudo atravesar los bloqueos de carreteras. La mujer tuvo que regresar a su pueblo con los recién nacidos, señaló la ministra Flores al canal estatal Bolivia TV.

Además de estos incidentes, cuatro camiones cargados con cuarenta toneladas de oxígeno medicinal permanecen varados, dos en Desaguadero y otros dos en la región andina de Oruro, denunció la titular de Salud, quien remarcó que se trata de un insumo vital para atender a los pacientes en terapia intensiva. EFE

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