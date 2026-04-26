Gobierno calcula afectación de unos 2.000 millones de dólares a minería ilegal en Ecuador

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Quito, 26 abr (EFE).- El Ministerio ecuatoriano de Defensa calcula que las operaciones contra la minería ilegal realizadas desde inicio de año en el país andino representan una afectación cercana a los 2.000 millones de dólares a las estructuras criminales.

Entre las acciones ejecutadas enumeró 714 campamentos desmantelados, 981 ingresos a minas inhabilitados, 231 excavadoras destruidas y 150 dragas eliminadas.

«Estas acciones reflejan una ofensiva sostenida para reducir la capacidad operativa y financiera de las mafias mineras ilegales en todo el país», indicó el Ministerio.

Precisamente, el Ejército informó que realizó la infiltración aérea hacia los sectores de San Luis, Dos Camas y la Aída, ubicados en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, situado entre las provincias andina de Loja (sur) y la amazónica de Zamora Chinchipe (este).

Las operaciones militares en dicha zona cobran una especial relevancia al considerarse que las 146.280 hectáreas del Parque Nacional Podocarpus son una área ecológica protegida desde 1982.

Además, es parte de la Reserva de Biosfera de Ecuador por parte de la Unesco desde 2007 y Corredor de Conectividad Podocarpus-Yacuri desde 2025.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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