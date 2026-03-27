Gobierno de Antigua y Barbuda solicita disolver el Parlamento para convocar elecciones

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Castries, 27 mar (EFE).- El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, informó este viernes de que solicitará en una misiva al gobernador general, Rodney Williams, que disuelva el Parlamento para convocar elecciones generales en abril.

El mandatario explicó que el Gobierno decidió aconsejar a Williams de que disuelva el Parlamento el miércoles 1 de abril, mediante un decreto.

«Aún no hemos emitido la convocatoria, aunque la carta ya está preparada, y no sé hasta qué punto serán generosos mis colegas, en cuanto a si la convocatoria electoral debe emitirse o no ese mismo día», precisó Browne.

En las últimas elecciones generales que se llevaron a cabo el 18 de enero de 2023, el gobernante Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP, por sus siglas en inglés), obtuvo nueve escaños, mientras que el resto fueron para el principal partido de la oposición, el Partido Progresista Unido (UPP, en inglés), y a un candidato independiente.

Browne añadió que la intención era «prorrogar el Parlamento y emitir la convocatoria hoy», pero eso habría colocado a la oposición, el UPP, en una situación aún más desfavorable.

«Me han aconsejado que les conceda unos días más para que puedan poner sus asuntos en orden, porque está claro que, aunque están haciendo declaraciones en la medida en que están preparados, todavía no cuentan con una lista completa», indicó Browne.

El primer ministro antiguano detalló que el miércoles de la próxima semana, el Consejo de Ministros tomará la decisión e indicará si la convocatoria debe emitirse o no el día 21, si se aprueba, los comicios se realizarán el día 22 de abril.

En este contexto, Browne aconsejó a la oposición que aproveche la Semana Santa para «unir a su partido, llenar sus corazones de amor y ponerse en estado de preparación».

«Esto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Representación del Pueblo de 2001, modificada por el instrumento legislativo número 6 de 2010, según el cual se publicará una convocatoria electoral poco después», sentenció el mandatario. EFE

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