Gobierno de Chile «evalúa» enviar ayuda humanitaria a Cuba tras asedio petrolero de EEUU

Santiago de Chile, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Chile «evalúa» enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo, aseguró este miércoles la portavoz oficial, Camila Vallejo.

«México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda», dijo la vocera en una entrevista en ADN Radio.

Vallejo agregó que la Administración del progresista Gabriel Boric «siempre ha estado dispuesta a ir en ayuda, por razones humanitarias, de pueblos que la han necesitado por situaciones de guerra, de invasiones o, incluso en este caso, de bloqueos económicos que afectan no al sistema político (…) sino que, finalmente, a las personas».

En los últimos años, por ejemplo, Chile ha enviado brigadistas a Canadá para combatir los megaincendios de julio de 2025, una donación de 100.000 dólares a Gaza para ayuda humanitaria (2024) o una donación similar a Ucrania (2022).

Las declaraciones de Vallejo tienen lugar horas después de que distintos dirigentes del Partido Comunista (PC) -formación política que integra la coalición gubernamental y donde milita la propia portavoz- urgieran al presidente a mandar ayuda a Cuba.

El incremento de la presión de Washington, con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden ejecutiva de Donald Trump del 29 de enero para impedir que otros países envíen crudo a la isla ha agravado la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récord.

El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas.

«La asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba provoca estragos en la población y los servicios básicos. Urge que el mundo condene con todas las fuerzas esta agresión y se intensifique la solidaridad política y material con el pueblo cubano», publicó el lunes en su cuenta de X el presidente del PC, Lautaro Carmona.

En la misma red social, el senador comunista Daniel Núñez recordó que, tras el terremoto y el tsunami que asolaron Chile en 2010, «Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica».

«Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria», añadió el parlamentario.

Desde que Boric llegó a la Presidencia en marzo de 2022 con una amplia coalición que incluye a su partido (Frente Amplio), los comunistas y la centroizquierda tradicional, Cuba ha sido un tema espinoso para el Gobierno.

Pese a defender el castrismo en sus tiempos de dirigente universitario y diputado, Boric ha cambiado su postura desde que está en el poder y ha denunciado en distintos foros internacionales el bloqueo que sufre Cuba al tiempo que ha señalado en distintas ocasiones que la isla es una «dictadura», una posición que incomoda al PC. EFE

