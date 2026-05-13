Gobierno de México garantizará la seguridad en zonas de Guerrero afectadas por violencia

2 minutos

Ciudad de México, 13 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno mantendrá presencia permanente en comunidades de Chilapa, en el sureño estado de Guerrero, tras varios días de violencia atribuida a grupos criminales que provocó desplazamientos de familias y mantuvo parcialmente aislada a la región.

Sheinbaum afirmó que tres bloqueos en la zona ya fueron liberados mediante el diálogo con pobladores, mientras agentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permanecen en comunidades rurales del municipio de Chilapa, en la montaña de Guerrero.

«El objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo», aseguró Sheinbaum, en conferencia de prensa diaria.

La mandataria mexicana señaló que personal federal y estatal realizó asambleas con pobladores, entregó alimentos e insumos y trasladó a personas heridas a hospitales.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener presencia permanente en la zona y evitar que la situación vuelva a escalar.

«El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse», remarcó.

Además, la presidenta reconoció que en la región confluyen grupos delictivos, organizaciones sociales y guardias comunitarias, por lo que defendió el diálogo como principal vía para avanzar en la pacificación.

La violencia en Chilapa y otras comunidades de la montaña de Guerrero generó en los últimos días denuncias de desplazamientos, bloqueos y comunidades aisladas, una crisis que el gobierno mexicano atribuyó a una disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.

El martes, las autoridades informaron que lograron ingresar a Chilapa, tras varios días de bloqueos, y dialogaron con 120 pobladores desplazados, quienes manifestaron su decisión de permanecer en sus comunidades en lugar de trasladarse a un albergue.

También se reportó que seis personas heridas fueron trasladadas a hospitales de este municipio de aproximadamente 120.000 habitantes.

La intervención ocurrió después de que habitantes indígenas difundieran videos en redes sociales denunciando ataques con armas de alto calibre, uso de drones, quema de viviendas y desplazamiento forzado en comunidades como Cula, Cauca y Chicotal.

En los testimonios, pobladores afirmaron que los disparos continuaban y pidieron la intervención inmediata del Gobierno.

La región de Chilapa, habitada por comunidades indígenas nahuas, enfrenta desde hace años una crisis de violencia y desplazamientos, además de denuncias de ataques contra policías comunitarias. EFE

mjc/afs/cpy

(foto)