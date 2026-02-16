Gobierno de Panamá confía en salir de la «lista negra» de la UE en el futuro

Ciudad de Panamá, 16 feb (EFE).- El Gobierno de Panamá dijo este lunes que confía en que los «avances» logrados hasta ahora y las reformas en marcha permitirán al país salir en un futuro de la “lista negra” de la Unión Europea (UE), pese a que está previsto que los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete mantengan a la nación centroamericana en ese listado.

«El Gobierno Nacional confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones», señaló el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

La UE prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, un grupo al que incorporará también a Vietnam y Turcos y Caicos tras la actualización que prevén aprobar mañana los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete.

Ante ello, la Administración de José Raúl Mulino señaló que «toma nota del anuncio» de la UE «sobre la actualización de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la cual Panamá, tal como se anticipaba, continua listada».

A la vez, el Gobierno panameño sostiene que «mantiene un diálogo continuo tanto con los actores nacionales como con las autoridades europeas, y sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional».

Recientemente, el Gobierno de Panamá anunció un proceso para eliminar casi 300.000 «personas jurídicas suspendidas» -sociedades anónimas inactivas- del registro mercantil en medio de los esfuerzos por dejar de ser considerado un paraíso fiscal y continuar con la salida de listas de blanqueo de capitales.

Panamá ha salido de varias listas el año pasado como la de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo o la de paraísos fiscales de Ecuador. Además, el país logró ser excluido en 2023 de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Después de los ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, el país centroamericano se incluyó en listas grises o de paraísos fiscales. EFE

