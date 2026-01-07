Gobierno de Perú convoca elecciones regionales y municipales para el 4 de octubre próximo

Lima, 7 ene (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, convocó este miércoles elecciones regionales y municipales para el 4 de octubre próximo, cuando se celebrarán los segundos comicios del año en el país, tras las elecciones generales de abril próximo.

La convocatoria de las elecciones locales fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el boletín del diario oficial El Peruano con la firmas de Jerí y el primer ministro, Ernesto Álvarez.

La norma señala que, de esa manera, comienza el proceso para elegir a 25 gobernadores y sus respectivos vicegobernadores, 442 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.

La convocatoria se hace con una anticipación no menor a 270 días antes de la fecha del acto electoral y tiene en cuenta que el mandato de 4 años de las actuales autoridades regionales y municipales culmina el 31 de diciembre de 2026.

El domingo pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el próximo 6 de abril será la fecha límite para la renuncia de gobernadores y alcaldes que deseen postularse a estos comicios, así como que otros funcionarios y trabajadores del Estado deberán solicitar una licencia sin pago para postular.

Además, que el pase al retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que deseen participar en el proceso deberá darse hasta el 16 de junio de 2026.

Los peruanos acudirán a votar en dos procesos electorales durante este año, el primero de los cuales será el 12 de abril para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 15 representantes (5 titulares y 10 suplentes) al Parlamento Andino para el período 2026-2031.

Una posible segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales con mayor votación se celebrará el 7 de junio. EFE

