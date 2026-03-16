Gobierno de Portugal insiste en su compromiso con los plazos de la alta velocidad con Vigo

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Lisboa, 16 mar (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), insistió este lunes en su compromiso de que la línea ferroviaria de alta velocidad que una Lisboa con Vigo (Galicia, España) esté lista para 2032.

«Tenemos el objetivo de continuar ejecutando la alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo y tenemos el objetivo para 2032, con la flexibilidad habitual de un proyecto de estos, pero con ese objetivo podremos tener esa conexión completamente concluida», dijo Montenegro.

El jefe del Gobierno portugués hizo estas declaraciones en Oporto en un acto con motivo del 80 aniversario del aeropuerto de la ciudad, el Francisco Sá Carneiro.

Montenegro consideró que la alta velocidad con Vigo supondrá «un factor de mayor desarrollo» de esa terminal aeroportuaria.

El primer ministro destacó, además, que las infraestructuras de las diferentes regiones del país deben impulsarse «en simultáneo» para ser «competitivos como un todo».

«Estamos aquí para exigir y ejecutar una inversión transversal en todas nuestras infraestructuras», recalcó Montenegro.

Los trabajos para esta conexión de alta velocidad transcurren en paralelo a la que unirá Lisboa con Madrid, que se espera que esté lista para 2034.

Durante una visita a Oporto, el pasado 18 de febrero, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció el compromiso de Portugal con impulsar el tren de alta velocidad que una esta ciudad con Vigo y pidió que se cumplan los plazos. EFE

cch-ssa