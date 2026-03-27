Gobierno de Portugal mantiene rebaja a impuesto sobre gasolina y gasóleo por Oriente Medio

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Lisboa, 27 mar (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal anunció este viernes que mantendrá sine die la rebaja «extraordinaria y temporal» que se aplica sobre el gasóleo y la gasolina sin plomo a raíz del conflicto en Oriente Medio.

El Ministerio de Finanzas explicó en un comunicado que el Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, ha decidido mantener el valor del descuento ante «la perspectiva de que en la próxima semana se registre un ligero descenso del precio del gasóleo de carretera y la gasolina».

De esta manera, se seguirá aplicando una reducción de 7,6 céntimos por litro en el Impuesto sobre los Productos Petrolíferos y Energéticos (ISP) sobre el gasóleo para vehículos que circulan por carretera y de 4,1 céntimos por litro en el caso de la gasolina sin plomo.

Según sus cálculos, y considerando la incidencia del IVA, el descuento «real» para los portugueses será de 9,4 céntimos por litro en el caso del gasóleo de carretera y de 5,1 céntimos por litro en el caso de la gasolina sin plomo.

La primera reducción «temporal y extraordinaria» del impuesto sobre el gasóleo para vehículos que circulan por carretera, y que todavía no abarcaba a la gasolina sin plomo, fue anunciada por el Gobierno luso el pasado 6 de marzo. Posteriormente, incluyó la gasolina sin plomo y ha ido actualizando las medidas cada semana.EFE

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