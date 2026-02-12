The Swiss voice in the world since 1935
Gobierno de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota

1 minuto

Nueva York, 12 feb (EFE).- El ‘zar’ de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves el fin del despligue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, en el que dos estadounidenses perdieron la vida a manos de esos efectivos.

«Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin», explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Minneapolis. EFE

