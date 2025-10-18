Gobierno de Trump despide a fiscal que se negó a imputar a la fiscal general de Nueva York

Washington, 17 oct (EFE).- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, despidió este viernes a una fiscal que se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien fue acusada luego de ser una de las principales investigadores de las actividades empresariales del republicano.

El Departamento de Justicia de Trump notificó de su destitución a la fiscal Elizabeth Yusi quien rechazó las peticiones públicas del mandatario de imputar a la fiscal general James, argumentando que no encontraba causas probables para presentar cargos.

De acuerdo con el New York Times, la adjunta de Yusi, Kristin Bird, también fue cesada este viernes.

Durante su carrera la fiscal Yusi supervisó distintos casos penales en el distrito este de Virginia, donde se destacó por conseguir condenas por casos de delitos violentos y fraude.

El 9 de octubre pasado, un gran jurado federal en el distrito este de Virginia acusó a James formalmente por fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera en relación con una propiedad que compró en Norfolk, Virginia, en 2020.

En septiembre de 2022, James presentó una denuncia contra Trump en Manhattan por sospechas de que su organización corporativa infló el valor de los activos inmobiliarios y financieros para obtener mejores condiciones en prestamos y seguros.

Durante la nueva Administración Trump, su fiscal general, Pam Bondi ha presentado acusaciones formales contra personajes incómodos para el mandatario como la fiscal James y otros como el exdirector del Buró Federal de Investigaciones, James Comey, y la más reciente la presentada esta semana contra el exasesor de seguridad John Bolton, a quien el republicano públicamente reconoce como su enemigo. EFE

