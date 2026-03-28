Gobierno paraguayo alista pago de subsidio para desactivar huelga de transporte en capital

3 minutos

Asunción, 28 mar (EFE).- El Gobierno de Paraguay prometió este sábado a gremios de transportistas de la capital Asunción y sus alrededores que concretará a primera hora del lunes el pago de un subsidio correspondiente a febrero pasado, un reclamo que motivó la paralización parcial del servicio esta jornada.

«El compromiso ya está, ellos saben, por eso entendieron que van a recibir el dinero a las diez de la mañana» del lunes, dijo a periodistas el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

Los transportistas han dicho que el retraso en el pago del subsidio dejó a decenas de unidades sin combustible para operar, pero Fernández apuntó hoy que con el compromiso de pago los representantes de los gremios podrían pactar con sus proveedores el repostaje y garantizar el servicio desde primera hora del venidero lunes.

Sin embargo, el representante del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), Cesar Ruiz Díaz, dijo al medio Radio Ñandutí que el servicio podría normalizarse a media mañana del lunes si se cumple con la promesa de pago.

«El problema no es la plata, el problema es el combustible. Si se llega a un acuerdo, el lunes van a transferir y con ese dinero vamos a comprar el combustible, o sea, a media mañana se va a empezar a normalizar», señaló.

De igual forma, apuntó que los transportistas habían advertido de la situación al Gobierno, sin tener respuestas.

La paralización fue convocada por Cetrapam, la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) para presionar por el pago del subsidio convenido con estos gremios para mantener los precios del pasaje, establecido en Asunción en 3.400 guaraníes (unos 0,52 centavos de dólar) por trayecto.

En febrero, ese subsidio ascendería a cerca de 4 millones de dólares. Además, el Gobierno, según medios locales, ha ofrecido entre 3,1 millones y 3,6 millones de dólares en concepto de compensación.

Tanto la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) como los distribuidores privados han ajustado en las últimas semanas el precio de los combustibles, en particular del diésel usado por los transportistas y para las actividades agrícolas, tras el alza del recurso provocada por la guerra en Medio Oriente.

Paraguay es importador neto de combustibles.

El pasado 21 de marzo, la Asociación de Propietarios y Operarios de Estadios de Servicio (Apesa) indicó a EFE que el denominado diésel ‘común’ se ubicó en 7.970 guaraníes (1,22 dólares) el litro, un alza del 21 %.

Por su parte, Petropar estableció desde el lunes pasado en 6.700 guaraníes (alrededor de 1,03 dólares) el precio por litro del diésel ‘común’, un aumento del 7,2 %.EFE

rgc/nvm

(foto)